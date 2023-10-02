Джо Роган: я считаю, что Волкановски победил Махачева

Звёздный комментатор UFC Джо Роган считает, что бывший лидер рейтинга pound-for-pound австралиец Алекс Волкановски победил в поединке с россиянином Исламом Махачевым, который состоялся на турнире UFC 284 в феврале.

«Волкановски – лучший вне зависимости от весовой категории. Его не ставят на первое место, потому что он проиграл. И я считаю, что возможно привести реальный аргумент в пользу того, что он победил в том бою. Как по мне, он победил. Таково моё мнение.

Он нанёс больший ущерб. Я считаю, что он навязал свои навыки. Невероятно впечатляет тот факт, что он поднялся в весе, чтобы сразиться с большим парнем. Этот парень [Махачев] не уступает в габаритах другим, и в концовке Волкановски избил его», — сказал Роган в своём подкасте.