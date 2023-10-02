Боб Арум подтвердил, что бой Фьюри и Усика может состояться в 2023 году

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), высказался о сроках ожидаемого поединка британца с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO). По словам Арума, поединок может состояться уже в декабре.

«Есть такая вероятность, однако это не высечено на камне. Всё, что мы знаем: бой не состоится в апреле, потому что будет Рамадан. За исключением этого варианта, возможно всё: декабрь, январь, февраль и март», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing News.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Усик досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. Фьюри не выступал с декабря, когда в добровольной защите титула WBC победил техническим нокаутом в десятом раунде соотечественника Дерека Чисору.