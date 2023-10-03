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«Только это способно победить его». Беллью высказался о бое Усика и Фьюри

«Только это способно победить его». Беллью высказался о бое Усика и Фьюри
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью, встречавшийся в ринге с украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO), высказался о его ожидаемом поединке с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

«Кто победит? Тяжело ответить… У меня есть свои теории касательно того, что произойдёт… Я всегда говорил: единственное, что способно победить Александра Усика, это размеры. И я по-прежнему считаю, что он очень хорош», — сказал Беллью в интервью YouTube-каналу iFL TV.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Усик досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. Фьюри не выступал с декабря, когда в добровольной защите титула WBC победил техническим нокаутом в десятом раунде соотечественника Дерека Чисору.

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