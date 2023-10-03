Алексей Папин высказался об исключении россиян из рейтингов WBC

Известный российский боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Папин прокомментировал исключение российских спортсменов из рейтингов Всемирного боксёрского совета (WBC).

«На самом деле, если честно, был готов к этому морально. Конечно, расстроился. Столько времени было потрачено. Нельзя сказать, что впустую, но всё равно заветный пояс из-под носа ускользнул», — сказал Папин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.