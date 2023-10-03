Алексей Папин высказался об исключении россиян из рейтингов WBC
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Известный российский боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Папин прокомментировал исключение российских спортсменов из рейтингов Всемирного боксёрского совета (WBC).
«На самом деле, если честно, был готов к этому морально. Конечно, расстроился. Столько времени было потрачено. Нельзя сказать, что впустую, но всё равно заветный пояс из-под носа ускользнул», — сказал Папин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
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