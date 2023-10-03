Папин: Гассиев повезёт пояс не в Армению, а в Россию

Известный российский боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Папин высказался об отечественных спортсменах, выступающих за другие страны из-за международной ситуации.

«Как отношусь к российским боксёрам, представляющим другую страну? Нормально отношусь, ребята пахали всю жизнь, представляли нашу страну. Сейчас эти пояса они привезут к себе. Пояса, которые они выигрывают, везут не куда-то там.

Гассиев, допустим, не повезёт пояс в Армению. Он привезёт его в Осетию, в Россию. Так же и Бетербиев. Поэтому если есть возможность завоевать пояс, то пускай это делают», — сказал Папин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.