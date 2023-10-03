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В Союзе ММА России сделали заявление по поводу будущего Фёдора Емельяненко

В Союзе ММА России сделали заявление по поводу будущего Фёдора Емельяненко
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Вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев рассказал о том, что Фёдор Емельяненко не станет уходить из организации.

«Окончательно из союза Федор точно не уйдёт, но пока неизвестно, кто будет новым президентом союза. Уже в ближайшие две недели у нас будет ещё один президиум в Москве, после которого у нас будет понимание о сложившейся ситуации», — приводит слова Терентьева «Спорт-экспресс».

Отметим, что 21 сентября Емельяненко сложил с себя полномочия президента Союза смешанных единоборств России. Фёдор занимал пост президента с момента создания организации в 2012 году. В октябре 2018 года Емельяненко покинул должность, а в июне 2022-го вновь занял её. Временно исполняющим обязанности президента федерации стал Андрей Терентьев.

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