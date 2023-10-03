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Алекса Грассо сообщила, что сломала руку в поединке с Валентиной Шевченко

Алекса Грассо сообщила, что сломала руку в поединке с Валентиной Шевченко
Alexa Grasso
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Алекса Грассо, выступающая в наилегчайшей весовой категории UFC, поделилась фотографией из больницы, заявив, что в титульном поединке с Валентиной Шевченко сломала руку.

«Каковы ваши ставки, а? Во время боя я сломала руку. Мы привыкли не позволять боли нас ни в чём не останавливать, и хоть у меня были болевые ощущения, я не думала, что это что-то серьёзное, пока не попыталась вернуться к тренировкам и не поняла, что у меня проблемы с рукой. Операция прошла успешно, и я знаю, что буду полностью готова к трилогии», — написала Грассо в своих социальных сетях.

Фото: социальные сети Алексы Грассо

Напомним, бой-реванш Грассо и Шевченко завершился ничьёй согласно судейскому решению. Таким образом, Грассо сохранила чемпионский титул. завоёванный в их первом поединке.

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