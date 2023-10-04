Менеджер Бивола рассказал, как прошёл спарринг боксёра с Бенавидесом

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, рассказал о том, как прошёл спарринг боксёра с двукратным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американцем Дэвидом Бенавидесом.

«Неплохой был спарринг. Есть мексиканская тема, что для них спарринг – как бой и они пытаются использовать всё, что можно. Но Дима не давал ему больших шансов», – сказал Корнилов в подкасте Григория Дрозда.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Бивол победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.

26 марта Бенавидес победил единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111) экс-чемпиона и соотечественника Калеба Планта (22-2, 13 KO).

Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка: