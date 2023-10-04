Соннен: Махачев проиграл Волкановски больше раундов, чем за всю карьеру до боя

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказался по поводу поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Когда есть действующие рейтинги и есть поединок лицом к лицу — надо уважать это! Конечно, я тоже считаю, что Волк — лучший вне весовых категорий, подчеркну, вне весовых категорий. Это был близкий бой. Надо отдать должное Волкановски — хотя он проиграл, но он выиграл у Ислама больше раундов, чем Махачев проиграл за всю предыдущую карьеру. Но не надо говорить о том, чего не было. Ислам победил», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Напомним, 12 февраля в Перте (Австралия) Махачев сражался с Волкановски. Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности россиянин провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.