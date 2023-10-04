«Так биться нельзя». Глава ACA пообещал ввести бонус за «худший бой вечера»

Основатель MMA-промоушена ACA Майрбек Хасиев пообещал ввести шуточный бонус за «худший бой вечера».

Функционер вышел в клетку после боя Салимгерея Расулова и Карлоса Фелипе на турнире ACA 164 и заявил, что «так биться нельзя».

«Друзья, если вы помните, команда ACA не даст соврать, года два-три назад я предлагал, чтобы мы создали номинацию «худший бой вечера». Вот этот бой, непосредственно, натолкнул нас на мысль, что мы этот бонус обязательно введём. И этот бонус будет в шуточной форме, пусть не обижаются на нас. Так биться в ACA нельзя. Если бьётесь, то биться нужно конкретно. Так что, ребята, имейте в виду, тот, кто будет сражаться слабо, тот получит какую-нибудь надувную игрушку», — сказал Хасиев.