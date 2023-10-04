Результаты турнира ACA 164: Абдулвахабов — Коков

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В Грозном завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 164. В главном бою чемпион промоушена в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов защитил титул, досрочно остановив соотечественника Мухаммеда Кокова.

ACA 164. Результаты боёв:

Абдул-Азиз Абдулвахабов победил Мухамеда Кокова техническим нокаутом (раунд 2, 1:55) и сохранил титул чемпиона в лёгком весе, а также вышел в 1/2 Гран-при;

Абдул-Рахман Дудаев победил Клеверсона Силву техническим нокаутом (раунд 1, 2:39);

Хусейн Халиев победил Михаила Дорошенко единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Салимгерей Расулов победил Карлоса Фелипе единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Дави Рамос победил Расула Магомедова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28);

Дауд Шайхаев победил Хакрана Диаса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Мурад Каламов победил Айка Казаряна раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28);

Арби Агуев победил Кайо Биттенкура единогласным решением (30-26, 30-26, 30-25, 30-25, 30-26);

Азамат Пшуков победил Рыскулбека Ибраимова раздельным решением (28-29, 30-27, 29-28, 28-29, 29-28);

Мансур Хатуев победил Зокиржона Хошимова удушающим приёмом (раунд 1, 4:04);

Азатбек Хочоров победил Абдул-Карима Бадахши единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Ахмадхан Эльмурзаев победил Дилдорбека Нурматова техническим нокаутом (раунд 1, 1:05);

Саид-Магомед Гимбатов победил Имама Витаханова раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29, 28-29, 29-28);

Винициус Круз победил Зелимхана Амирова единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27, 29-28, 29-28);

Сайгид Абдулаев победил Умалата Исрапилова единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28);

Виктор Азатян победил Хамзата Сакалова удушающим приёмом (раунд 1, 3:11).