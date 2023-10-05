Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Тим Цзю провёл открытую тренировку перед боем с Мендосой

Фото: Тим Цзю провёл открытую тренировку перед боем с Мендосой
Комментарии

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (23-0, 15 KO) провёл открытую тренировку перед боем с американцем Брайаном Мендосой (22-2, 16 KO), который состоится 15 октября в Австралии.

Фото: из личного архива Тима Цзю

Фото: из личного архива Тима Цзю

Фото: из личного архива Тима Цзю

Фото: из личного архива Тима Цзю

Фото: из личного архива Тима Цзю

Фото: из личного архива Тима Цзю

Тиму Цзю 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в августе 2020-го одержал первую знаковую победу, досрочно остановив в восьмом раунде бывшего чемпиона мира и соотечественника Джеффа Хорна.

В марте 2023 года Цзю завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, победив техническим нокаутом в девятом раунде американца Тони Харрисона, и стал обязательным претендентом для Джермелла Чарло, однако американец отказался от защиты, после чего Тим был повышен до статуса полноценного чемпиона.

Материалы по теме
«Это сыграет плохую шутку». Кудряшов оценил шансы Тима Цзю в бою с Чарло
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android