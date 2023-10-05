Фото: Тим Цзю провёл открытую тренировку перед боем с Мендосой

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (23-0, 15 KO) провёл открытую тренировку перед боем с американцем Брайаном Мендосой (22-2, 16 KO), который состоится 15 октября в Австралии.

Фото: из личного архива Тима Цзю

Фото: из личного архива Тима Цзю

Фото: из личного архива Тима Цзю

Фото: из личного архива Тима Цзю

Фото: из личного архива Тима Цзю

Фото: из личного архива Тима Цзю

Тиму Цзю 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в августе 2020-го одержал первую знаковую победу, досрочно остановив в восьмом раунде бывшего чемпиона мира и соотечественника Джеффа Хорна.

В марте 2023 года Цзю завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, победив техническим нокаутом в девятом раунде американца Тони Харрисона, и стал обязательным претендентом для Джермелла Чарло, однако американец отказался от защиты, после чего Тим был повышен до статуса полноценного чемпиона.