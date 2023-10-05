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«Его нокаутируют». Малиньяджи дал прогноз на бой Чарло – Цзю

«Его нокаутируют». Малиньяджи дал прогноз на бой Чарло – Цзю
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Пол Малиньяджи высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю и американцем Джермеллом Чарло.

«После такого выступления Чарло теперь будет драться не с Кроуфордом, а с Цзю. И если он побьёт Тима Цзю, возможно, ему удастся заполучить Кроуфорда.

Я не думаю, что Чарло мотивирован, $ 20 миллионов сделают своё дело. Я считаю, что если он сразится с Тимом Цзю, то будет нокаутирован. На своём пике Джермелл – боец мирового класса, но он больше не голоден до побед. Это не тот парень, который хочет драться», — сказал Малиньяджи на своём YouTube-канале.

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