Махачев сообщил, что Хабиб присоединится к тренировочному лагерю перед боем с Оливейрой

Чемпион UFC Ислам Махачев, выступающей в лёгкой весовой категории, рассказал о предстоящих тренировках с прославленным бойцом Хабибом Нурмагомедовым перед боем с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Он [Хабиб] приедет завтра, потренируется с нами в лагере. Он не будет тренером в моём углу, но он будет здесь, чтобы помочь. Мы приезжаем сюда всей командой, все 40 человек. Не знаю, где он будет в день боя, но следующие две недели он будет здесь.

Скучаю по тому времени, когда мы тренировались вместе, когда и у него, и у меня были бои. Когда он стал тренером два года назад, он оказывал на нас давление, понимаете? Мы провели тренировки, почти десять раундов спаррингов и после всей этой работы, через полтора часа, он сказал: «Ладно, теперь пять раундов борьбы», — сказал Махачев в интервью ESPN US.

Бой-реванш между Махачевым и Оливейрой состоится 21 октября в рамках UFC 294. В первом поединке Махачев одержал победу сабмишеном во втором раунде.