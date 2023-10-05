«Мотивация для взрослых». Хабиб назвал комплекс упражнений, выполненных без перерыва

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал подписчикам о комплексе физических упражнений, выполненных в ходе тренировки.

«11 минут лестница, 20 минут быстрая ходьба, 15 минут бег, 20 упражнений качки. Без перерыва. Мотивация для взрослых», — написал Хабиб.

Хабиб за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Вместе со знаменитым специалистом Хавьером Мендесом Хабиб был признан тренером 2022 года по версии MMAJunkie. В начале января 2023 года бывший чемпион UFC дал понять, что уходит из индустрии смешанных единоборств.

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