Бобби Грин: русские жульничают. Хабиб и Махачев тренируются в мечети, куда USADA не зайдёт

Американский боец UFC Бобби Грин, выступающий в лёгкой весовой категории, сделал свой прогноз на поединок Чарльза Оливейры и Ислама Махачева, обвинив россиянина в жульничестве и возможном использовании допинга.

«Я поставлю на Ислама, и единственная причина, почему я говорю так, — это потому что вас обманывают. Стоит заглянуть за кулисы. Почему их продолжают отправлять в Абу-Даби, понимаете о чём я?

Русские сейчас жульничают. Никакого неуважения ни к кому из россиян. Если вы мои поклонники, то я с вами, но я вижу некоторые забавные вещи. Например, Хабиб, Ислам и другие ходят в мечеть. Они тренируются там, куда USADA не может приехать. Месяцами они могут делать всё, что захотят», — сказал Грин в интервью YouTube-каналу JAXXON Podcast.

Ислам Махачев встретится с Чарльзом Оливейрой 21 октября на UFC 294. Поединок состоится в Абу-Даби (ОАЭ). Хабиб Нурмагомедов помогает своему соотечественнику в преддверии очередного титульного боя.