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RCC и телеканал UDAR учредили бонус в честь пятилетия победы Хабиба над Макгрегором

RCC и телеканал UDAR учредили бонус в честь пятилетия победы Хабиба над Макгрегором
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Лига RCC и телеканал UDAR учредили бонус, который посвящён пятилетию победы экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

Бонус будет разыгран 7 октября в Екатеринбурге, где пройдёт турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 29. В рамках спортивного мероприятия состоятся 11 поединков с участием бойцов из России, Боливии и Кыргызстана. Одному из победителей достанется бонус телеканала UDAR за лучший удушающий турнира.

Напомним, поединок Хабиба и Макгрегора состоялся 7 октября 2018 года на турнире UFC 229. Нурмагомедов победил за счёт успешного удушающего приёма на шею в четвёртом раунде.

В зале Хабиба наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки:

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