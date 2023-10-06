RCC и телеканал UDAR учредили бонус в честь пятилетия победы Хабиба над Макгрегором

Лига RCC и телеканал UDAR учредили бонус, который посвящён пятилетию победы экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

Бонус будет разыгран 7 октября в Екатеринбурге, где пройдёт турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 29. В рамках спортивного мероприятия состоятся 11 поединков с участием бойцов из России, Боливии и Кыргызстана. Одному из победителей достанется бонус телеканала UDAR за лучший удушающий турнира.

Напомним, поединок Хабиба и Макгрегора состоялся 7 октября 2018 года на турнире UFC 229. Нурмагомедов победил за счёт успешного удушающего приёма на шею в четвёртом раунде.

В зале Хабиба наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки: