Боец поп-ММА: Даня Милохин краской надышался в салоне красоты

Боец поп-ММА Байра Кахруманов поделился мнением о заявлениях тиктокера Милохина в адрес команды Нурмагомедова.

«Какое ему UFC? Он кем себя возомнил, чтобы ставить себя на одно место с легендами и настоящими спортсменами? Пусть не смеет даже открывать рот в сторону Хабиба, пусть хайпует на тиктоках, которые сейчас никому не нужны. Он стоял и трусился от страха, когда я задал ему пару безобидных вопросов. А сейчас он смелости набрался, надышавшись краской в салоне красоты. Он не имеет никакого права делать такие заявления. Пусть держит язык за зубами, иначе наша следующая встреча закончится как бой Хабиба с Конором» — сказал Кахруманов.

Байрам «Байра» Кахруманов проведёт поединок 11 октября на турнире бойцовской лиги «Наше Дело», его соперником станет Фарид Ядуллаев. Бой пройдёт про правилам бокса (три раунда по три минуты).

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