Матч-центр Новости Чемп.Турниры Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец поп-ММА: Даня Милохин краской надышался в салоне красоты

Боец поп-ММА: Даня Милохин краской надышался в салоне красоты
Аудио-версия:
Комментарии

Боец поп-ММА Байра Кахруманов поделился мнением о заявлениях тиктокера Милохина в адрес команды Нурмагомедова.

«Какое ему UFC? Он кем себя возомнил, чтобы ставить себя на одно место с легендами и настоящими спортсменами? Пусть не смеет даже открывать рот в сторону Хабиба, пусть хайпует на тиктоках, которые сейчас никому не нужны. Он стоял и трусился от страха, когда я задал ему пару безобидных вопросов. А сейчас он смелости набрался, надышавшись краской в салоне красоты. Он не имеет никакого права делать такие заявления. Пусть держит язык за зубами, иначе наша следующая встреча закончится как бой Хабиба с Конором» — сказал Кахруманов.

Байрам «Байра» Кахруманов проведёт поединок 11 октября на турнире бойцовской лиги «Наше Дело», его соперником станет Фарид Ядуллаев. Бой пройдёт про правилам бокса (три раунда по три минуты).

Все братья Хабиба. Как в них разобраться?

Материалы по теме
Баста разозлил бойцов, Милохин хочет бой с братом Хабиба. Как шоумены соприкоснулись с ММА
Баста разозлил бойцов, Милохин хочет бой с братом Хабиба. Как шоумены соприкоснулись с ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android