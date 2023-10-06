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Хабиб ответил Бобби Грину, заявившему, что русские жульничают

Хабиб ответил Бобби Грину, заявившему, что русские жульничают
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на недавнее заявление со стороны американского бойца смешанных единоборств Бобби Грина. Ранее Грин обвинил Хабиба, Ислама Махачева и некоторых других россиян (не назвав их) в жульничестве и возможном применении допинга.

«Нет ничего страшного в том, что ты отдаёшь должное чемпиону. И без разницы, нравится он тебе или нет. Но это дано не каждому. Для этого нужны мозги и желательно не из соломы.

Ислам, не даёшь ты им покоя. Я 49 раз сдавал тест на допинг за пять лет. У Ислама скоро будет 50 тестов, кто-нибудь передайте Бобби, то, что с ним сделал Ислам, это была чистая техника, наработанная годами. И передайте ему, что у меня около 300 любительских боёв по различным видам спорта. Ислам выступал в любительском (в ударном) виде спорта также с девяти лет и имеет за спиной огромный опыт. Я не говорю уже об опыте в профессионалах», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Хабиб Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке:

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