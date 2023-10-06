«Это дано не каждому». Хабиб вспомнил знаменитый гол Дэвида Бекхэма

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил знаменитый гол бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма со штрафного в ворота национальной команды Греции. За счёт этого гола англичане пробились на Чемпионат мира 2002 года. Встреча состоялась 6 октября 2001 года. Перед последним туром Англия и Германия боролись за выход в финальную часть турнира. В заключительном матче квалификации немцы не смогли победить финнов (0:0), а англичане до последней минуты матча проигрывали грекам 1:2. Гол Дэвида сравнял счёт.

«У каждого спортсмена есть момент, который он не может упустить. Эти моменты называются «засиять в нужный момент». А это дано не каждому. Гол на последних минутах матча, когда более 50-миллионная страна смирилась с тем, что будет смотреть чемпионат мира без своей страны.

На этом видео момент, когда один человек тащит на себе всю страну на чемпионат мира по футболу. А что значит футбол для Англии – это отдельная история», — написал Хабиб в соцсетях.

Бекхэм показал, как дочь бьёт по мячу: