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Кирилл Сидельников рассказал, какой бой с участием Махачева хотел бы увидеть

Кирилл Сидельников рассказал, какой бой с участием Махачева хотел бы увидеть
Кирилл Сидельников
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Известный боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников рассказал о том, что посмотрел бы ещё раз бой чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound австралийцем Александром Волкановски.

«Я бы посмотрел ещё раз бой с Волкановски. Это поединок, который мне интересен. Был крутой бой, я смотрел, болел, моментами переживал. Не ожидал на самом деле от Волкановски такого, но ко второму бою Ислам отнёсся бы серьёзнее и ярче бы подрался. Но в первом бою Алекс очень достойно выступил», – сказал Кирилл Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, 20 октября на турнире Ural FC, который пройдёт в Перми, Сидельников проведёт бой по правилам профессионального бокса с 31-летним марокканским кикбоксёром Нидалем Бикири.

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