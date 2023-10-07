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Рафаэль Физиев: только что прошла операция на левом колене, я вернусь ещё сильнее

Рафаэль Физиев: только что прошла операция на левом колене, я вернусь ещё сильнее
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Известный боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев сообщил, что перенёс операцию после травмы, полученной в главном бою турнира UFC Fight Night 228 с поляком Матеушем Гамротом.

«Только что завершилась операция на левом колене. Такая же травма уже была у меня три года назад. Я вернусь ещё сильнее. Восстановление начинается прямо сейчас. Спасибо за поддержку», – написал Физиев на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что после поединка Физиев не смог самостоятельно покинуть арену и передвигался при помощи представителей своей команды. Позднее он сообщил, что получил полный разрыв связок колена.

После поражения Физиев опустился на одно место в обновлённом рейтинге промоушена UFC. В настоящий момент он занимает седьмую позицию. Шестым стал Гамрот.

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