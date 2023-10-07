Хаттон: Фьюри может всё, что умеет Усик, но могут возникнуть проблемы из-за габаритов

Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон сделал прогноз в преддверии недавно подписанного боя за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«У Тайсона Фьюри есть преимущество в росте, длине рук, он может боксировать как левой, так и правой. Он может стоять и драться, уклоняться, качаться, уворачиваться, двигаться и вынуждать соперника отступать.

Фьюри может всё, что умеет Усик, у него есть преимущество в силе и весе. Это не означает, что исход предрешён, но я не вижу ничего, кроме победы Тайсона.

Думаю, что Тайсон победит, но разница в габаритах вызывает проблемы, которых у него, возможно, не было за последние четыре или пять лет», — приводит слова Хаттона Mighty Tips.