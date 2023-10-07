Бейдер — о мотивации: я побеждал Фёдора Емельяненко, теперь для меня важны деньги

Чемпион Bellator Райан Бейдер рассказал о своей мотивации в 40-летнем возрасте.

«Я прошёл через множество взлётов и падений в плане побед. Я удерживал титул чемпиона в полутяжёлом весе и побеждал на Гран-при тяжеловесов. Такое сложно превзойти.

Я побеждал Фёдора Емельяненко и уже давно удерживаю чемпионский пояс. Так что теперь для меня важен фактор денег. Я прилично зарабатываю и хочу продолжать зарабатывать ещё больше.

Мне уже 40 лет. Я не буду драться вечно. Я не собираюсь драться ещё четыре или пять лет. Так что мотивация ещё есть. Зарабатывать деньги и побеждать, завоёвывать титулы. Эти две цели идут рука об руку», — приводит слова Бейдера MMA Fighting.

Напомним, 2 октября стало известно, что бой на юбилейный турнир Bellator 300, запланированный на 8 октября между американцем Райаном Бейдером и британцем Линтоном Васселлом не состоится.