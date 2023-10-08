Свищёв объяснил, с чем связано решение UFC позволить бойцам выступать с флагами

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился мнением насчёт отмены запрета на ношение флагов в UFC.

«Поддерживаем такое решение и рекомендуем другим федерациям и лигам последовать этому примеру. Такие решения говорят о нежелании иметь ничего общего с политикой. Они принимаются в интересах развития и популяризации спорта и против дискриминации», – приводит слова Дмитрия Свищёва ТАСС.

Отметим, ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что с этого дня бойцы в промоушене UFC могут выходить на бои с флагами своих стран. Запрет на флаги был введён американской лигой весной 2022 года.

Напомним, сегодня, в ночь с 7 на 8 октября, прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 229, в главном событии которого Бобби Грин победил Гранта Доусона нокаутом в первом раунде.