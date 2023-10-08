Дана Уайт объявил, что бойцы в UFC вновь могут выходить на бои с национальными флагами

Президент промоушена UFC Дана Уайт на пресс-конференции после UFC Fight Night 229 сообщил, что теперь бойцы вновь могут выходить на бои с национальными флагами.

«Флаги возвращаются. Я был на отдыхе во время Дня независимости Мексики, и ситуация с отсутствием флагов свела меня с ума. Так что я подумал: «К черту это. Мы возвращаем флаги». Это сводило меня с ума. И я подумал: «На хрен всё, мы возвращаем флаги».

В этой компании происходит много вещей, нельзя контролировать абсолютно все. Иногда решения принимаются с благими намерениями. Все знают моё отношение к большинству вещей в мире. Если обобщить, то мне пофиг. И это ответ на большинство вопросов. Все стали слишком мягкими, слишком чувствительными. Флаги возвращаются. Если какие-то флаги ранят твои чувства, это чертовски плохо», – приводит слова Уайта MMAJunkie.

Напомним, запрет для бойцов за выход с национальными флагами действовал с весны 2022 года.