Инсайдер: Наоя Иноуэ сразится за звание абсолютного чемпиона мира 26 декабря

Чемпион мира в четырёх весовых категориях Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO), в настоящий момент удерживающий титулы WBC и WBO во втором легчайшем дивизионе (до 55,3 кг), готовится сразиться за звание абсолютного чемпиона, сообщает обозреватель Майкл Бенсон.

Соперником японца станет филиппинец Марлон Тапалес (37-3, 19 KO).

«Боб Арум сообщил мне, что он уверен: Наоя Иноуэ и Марлон Тапалес сразятся за все пояса во втором легчайшем весе 26 декабря в Японии», — написал Бенсон в социальных сетях.

Напомним, Иноуэ завоевал титулы в июле, досрочно остановив в восьмом раунде американца Стивена Фултона (21-1, 8 KO).

Тапалес стал чемпионом мира в апреле, по итогам 12 раундов одолев раздельным судейским решением узбекского олимпийца Муроджона Ахмадалиева (11-1, 8 KO).