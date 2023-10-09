Хильберто Рамирес заявил о желании провести реванш с Биволом после возвращения

Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес (45-1, 30 KO), успешно вернувшийся на ринг после поражения от Дмитрия Бивола, заявил о желании провести реванш с россиянином.

Напомним, в минувшие выходные в Лас-Вегасе (США) Рамирес дебютировал в рамках первого тяжёлого веса (до 90,7 кг), перебоксировав по итогам десяти раундов бывшего чемпиона мира в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) американца Джо Смита-младшего (28-5, 22 KO).

«С нетерпением жду будущего. Кто бы ни был впереди, я должен одолеть его. Я желаю Биволу всего лучшего. Он великолепный боец и прославленный чемпион, и он должен продолжаться сражаться. Думаю, что в конце концов он перейдёт в первый тяжёлый вес», — сказал Рамирес на пресс-конференции.