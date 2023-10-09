Бывший тренер Головкина объяснил, почему Канело никогда не побьёт Бивола

Абель Санчес, бывший тренер казахстанского средневеса Геннадия Головкина, высказался о потенциальном реванше звёздного мексиканца Сауля Альвареса (60-2-2, 39 KO) и россиянина Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO).

«Реванш Канело и Бивола — плохая идея, Канело нечего предложить. Большой парень снова победит, для меня это очевидно. Многие тренеры понимают, что Канело образца боя с Чарло смотрелся бы против Бивола совсем иначе. Почему? Потому он не сможет так открываться с Биволом. А если он сделает это, то получит то же, что произошло в первом бою. Почему Канело тогда устал? Потому что был большой парень, и он атаковал», — сказал Санчес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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