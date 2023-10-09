Веласкес: Усман Нурмагомедов – особенный. Он делает то, чему нельзя научить

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), американец Кейн Веласкес высказался о работе с действующим обладателем титула Bellator, российским легковесом Усманом Нурмагомедовым (18-0).

«Усман – особенный тип атлета. Тот набор навыков, который он демонстрирует… Его настрой всегда силён. Парни из Дагестана всегда показывают нечто особенное. У них есть внутренняя сила, вера в себя. Вы можете связать это с религией, но их вера, их внутренняя сила просто находятся на другом уровне.

Усман делает то, что делают парни, борющиеся на очень высоком уровне. То, как он плетёт свои комбинации, то, как он борется — такому нельзя научить. У вас это либо есть, либо нет», — сказал Веласкес в интервью YouTube-каналу The Schmo.