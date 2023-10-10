Рикки Хаттон сделал прогноз на поединок Фьюри и Нганну

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях боксёр Рикки Хаттон, поделился ожиданиями от поединка бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну и боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри.

«Фрэнсис Нганну — один из самых опасных людей в спорте. Можно заметить, что он убийственный панчер, у него массивные ноги, массивное телосложение, он очень сильно бьёт. Кто бы что ни говорил, если Нганну попадёт по Тайсону Фьюри, он нокаутирует его, но не думаю, что это ему удастся.

У Тайсона поставленный удар, способности, рост и размах рук, а у Фрэнсиса Нганну никогда не было опыта в профессиональном боксе. Вопрос заключается в том, сможет ли Тайсон держаться на достаточном расстоянии или сможет ли Нганну нанести удар, чтобы нокаутировать его. Всё это и делает бой захватывающим.

Если Тайсон разойдётся и перебоксирует его, мы скажем, что знали, что это произойдёт. Однако, если Нганну нанесёт удар, мы не сможем найти себе места и наши челюсти упадут на пол. Он уникальный!» — сказал Хаттон в интервью Mighty Tips.

Поединок между Нганну и Фьюри пройдёт по правилам бокса, соперником предстоит провести 10 раундов. Бой состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).