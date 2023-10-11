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Оливейра показал травму, из-за которой снялся с боя с Махачевым на UFC 294

Оливейра показал травму, из-за которой снялся с боя с Махачевым на UFC 294
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Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото травмы, из-за которой был вынужден сняться с поединка с россиянином Исламом Махачевым. Противостояние должно было состояться на UFC 294. Чарльз получил рассечение над бровью. Его заменит австралиец Александр Волкановски.

Фото: Из личного архива Чарльза Оливейры

Отметим, что поединок Махачева и Волкановски станет реваншем. В первом их бою, который состоялся на UFC 284, победу единогласным решением судей добыл российский спортсмен. Эксперты и некоторые бойцы тогда были не согласны с таким решением, призывая UFC организовать повторный бой. После поражения в бою против Махачева Волкановски провёл бой минувшим летом против мексиканца Яира Родригеса. Австралиец одержал победу нокаутом.

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