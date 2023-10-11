Джо Роган отреагировал на анонс реванша между Махачевым и Волкановски

Известный комментатор UFC Джо Роган разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на анонс реванша между австралийским бойцом ММА, являющимся чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски, и российским чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым. Противостояние состоится на UFC 294 21 октября.

«Вот чёрт», — написал Роган, прикрепив к сообщению постер боя.

Волкановски заменит травмированного Чарльза Оливейру. Бразилец получил рассечение, которое не позволит ему выступить.

Первый поединок Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки: