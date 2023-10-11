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Штырков: Волкановски не вытянет все пять раундов с Махачевым

Штырков: Волкановски не вытянет все пять раундов с Махачевым
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Известный боец RCC Иван Штырков высказался о предстоящем реванше между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски. Он состоится на UFC 294. Волкановски заменит травмированного бразильца Чарльза Оливейру.

«Если Волкановски будет в такой же форме, как в прошлый раз, тогда бой точно будет тяжёлым. Но я всё равно отдаю предпочтение Махачеву. Если же это короткое уведомление, тогда у меня возникает вопрос к форме Волкановски: он не вытянет все пять раундов», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, в первом бою Махачев одолел Волкановски единогласным решением судей.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

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