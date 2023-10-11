Мокаев высказался о Волкановски, решившем заменить Оливейру в бою с Махачевым

Британский непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев отреагировал на отмену поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Оливейра не сможет принять участия в бою, так как получил рассечение. Вместо него выступит австралиец Александр Волкановски, с которым Махачев уже дрался. В первом бою Ислам победил Алекса единогласным решением судей.

«Волкановски просто сумасшедший», — написал Мокаев.

Реванш между Махачевым и Волкановски состоится на турнире UFC 294. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. На счету Волкановски в ММА 28 боёв, в которых он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел два поражения.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки: