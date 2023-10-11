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Менеджер Махачева рассказал о его первой реакции на анонс реванша с Волкановски

Менеджер Махачева рассказал о его первой реакции на анонс реванша с Волкановски
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Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов рассказал о реакции клиента на смену соперника. Ранее стало известно, что вместо бразильца Чарльза Оливейры с Махачевым сразится австралиец Александр Волкановски. Бой пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября на UFC 294.

«Это печальная история. Утром пришло сообщение, Ислам ответил — когда я проснусь, просто дайте мне нового оппонента, и всё. С Волкановски тоже надо закончить историю, разницы нет. Лёгких боёв не бывает, когда ты на таком уровне, что против Оливейры, что против Волкановски.

Ислам – разносторонне развитый боец, он может делать всё, поэтому нет разницы, кто будет соперником. Он готов, в хорошей форме, поставили бы Волкановски, Леона Эдвардса или Колби Ковингтона — без разницы. Он выйдет 21 октября и будет защищать свой титул. Думаю, что Волкановски готовился, только не к этому бою, хотя мы изначально думали, что [поляк Матеуш] Гамрот будет страховать. Но как только Оливейра снялся, сказали, что есть Волкановски и кто-то ещё, Ислам сказал — мне без разницы. Он встал на утреннюю молитву, а после этого сказал, чтобы мы сами определились, с кем подерёмся из тех, кто даст согласие», — приводит слова Магомедова ТАСС.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

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