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Ислам Махачев — Александр Волкановски: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Ислам Махачев — Александр Волкановски: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC 294, главным поединком которого станет противостояние российского чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева и обладателя титула в полулёгком весе Александра Волкановски. Изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот выбыл из-за травмы. Волкановски согласился заменить Оливейру на коротком уведомлении.

Увидеть бой Ислама и Александра можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет вести онлайн-трансляцию с освещением не только главного боя спортивного мероприятия, но и прочих поединков.

Бой между россиянином и австралийцем будет реваншем. Первый их поединок состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Махачева это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей.

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