Махачев: думал, UFC дадут мне Гамрота

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев признался, что не считал австралийца Алекса Волкановски главным кандидатом на замену бразильцу Чарльзу Оливейре, отказавшегося от выступления на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) из-за травмы.

«Я считал, что UFC дадут мне [Матеуша] Гамрота в этом бою. Когда они сказали, что это будет Волкановски, это не было большим сюрпризом, потому что этот парень… Что он теряет? Он принимает бой на десятидневном уведомлении. Ему не нужно ставить на кон свой пояс. Это просто деньги, вот и всё», — сказал Махачев в интервью Аарону Бронстетеру.

Напомним, первый поединок Махачева и Волкановски состоялся в феврале на UFC 284 и завершился победой россиянина единогласным решением.