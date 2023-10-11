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Усман Нурмагомедов поднялся на третье место в рейтинге P4P от Bellator

Действующий обладатель титула Bellator в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Усман Нурмагомедов, который победил американца Брента Примуса на турнире Bellator 300, поднялся на третье место в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Примуса состоялся в ночь с 7 на 8 октября в Сан-Диего (США) и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Bellator. Pound-for-pound:

1. Вадим Немков (Россия);

2. Ярослав Амосов (Украина);

3. Усман Нурмагомедов (Россия);

4. Патрисио Фрейре (Бразилия);

5. Джонни Эблин (США);

6. Серхио Петтис (США);

7. Эй Джей Макки (США);

8. Райан Бейдер (США);

9. Патрик Микс (США);

10. Кори Андерсон (США).