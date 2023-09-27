Усман Нурмагомедов ответил, хочет ли превзойти рекорд Хабиба из 29 побед

Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов ответил, хотел бы он превзойти рекорд звёздного брата и члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова, завершившего карьеру на серии из 29 побед без поражений.

«Нет (смеётся). Вы же имеете в виду рекорд Хабиба? Я не знаю… Каждый раз в моей голове одна цель – победить в предстоящем бою, побить Брента Примуса и забрать свой пояс домой, вот и всё. Я никогда не ставлю цель на пять-десять лет вперёд. Потому что мы никогда не знаем, что произойдёт», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

Усману Нурмагомедову 25 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2017 году и в апреле 2021-го впервые провёл поединок в Bellator. Всего на счету россиянина в MMA 17 побед и ни одного поражения.