Стал известен кард турнира с главным боем Дацик — Романкевич

27 октября на волейбольной арене «Динамо» РЕН ТВ проведёт турнир по ММА в рамках своего проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Телеканал покажет в прямом эфире четыре боя. Главным боем вечера станет противостояние российского бойца Вячеслава Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан и представителя Беларуси Петра Романкевича. Поединок пройдёт в формате «три раунда по три минуты».

В соглавном поединке вечера пройдёт встреча звезды поп-ММА из Чечни Шовхала Чурчаева с мастером спорта по боксу Шамилем Галимовым. Их бой пройдёт в формате «три раунда по три минуты».

Также зрители телеканала РЕН ТВ в прямом эфире увидят бой российского профессионального спортсмена, выступающего в соревнованиях по боевому самбо и смешанным единоборствам, Вячеслава Василевского против самбиста Ильяса Якубова. Их бой пройдёт в формате «три раунда по три минуты».

Кроме этого, в рамках Суперсерии разделит ринг «Бойцовского клуба РЕН ТВ» младший из семьи Емельяненко, Иван, со спортсменом Юрием Рябым. Их бой пройдёт также в формате «три раунда по три минуты».

Начало турнира запланировано на 20:00.