В штате Калифорния создадут фонд для завершивших карьеру бойцов ММА

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал закон о создании в Калифорнии фонда для завершивших карьеру бойцов смешанных единоборств, сообщает ESPN. По словам исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC) Энди Фостера, он вступит в силу с 1 января 2024 года. CSAC поручено определить, как будет создаваться фонд.

Несколько известных бойцов выступили в поддержку законопроекта перед законодательным собранием Калифорнии, в том числе член Зала славы UFC Юрайя Фейбер, шестой номер рейтинга UFC в полулёгком весе Джош Эмметт и одна из первых успешных в женском ММА спортсменок Кэт Зингано. Также публично поддержала законопроект звезда UFC Ронда Роузи.

Любой боец ММА, который провёл не менее 39 раундов в боях, санкционированных CSAC и состоявшихся в штате, получит право на получение средств, начиная с возраста 50 лет. Деньги будут поступать несколькими способами, в том числе за счет продажи билетов на мероприятия по смешанным единоборствам в Калифорнии. По словам Фостера, штат также продаёт престижные номерные знаки, связанные с ММА, и все доходы от этого пойдут в фонд.

В других штатах нет подобных фондов для бойцов ММА. У спортсменов в смешанных единоборствах нет профсоюза или ассоциации, и они не ведут коллективных переговоров с промоушенами. При этом в Калифорнии с 1982 года существует аналогичный фонд для боксёров.