Мендоса — о нокауте Фундоры: быть аутсайдером и делать что-то подобное, невероятно

Мендоса высказался о своей победе в бою с Фундорой.

«Это было невероятно. Это чувство, которое я не могу описать. Особенно быть аутсайдером и делать что-то подобное. Это сбывшаяся мечта, и это кайф, за которым я буду гоняться всю оставшуюся жизнь», — сказал Мендоса на пресс-конференции.

8 апреля 2023 года Мендоса победил временного чемпиона WBC в первом среднем весе Себастьяна Фундору. Это стало первым поражением американца в карьере. Фундора лидировал на карточках судей со счётом 60-54, 60-54 и 59-55, но после пропустил комбинацию Мендоса и оказался в нокауте.

15 октября на арене «Gold Coast Convention Centre» в Бродбиче (Австралия) состоится боксёрский вечер. В главном бою выступят Тим Цзю (23-0) и Брайан Мендоса (22-2). Они сразятся за титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC. Тим получил пояс, которого был лишён Джермелл Чарло. И теперь наследник Кости проведёт первую защиту.