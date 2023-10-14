Тим Цзю оказался легче Брайана Мендосы перед титульным поединком

15 октября в Бродбиче (Австралия) состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю и представитель США Брайан Мендоса. На кону будет титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC. По итогам церемонии взвешивания оба спортсмена уложились в лимит первого среднего веса.

Тимофей Цзю показал на весах 69,4 кг, его соперник оказался чуть тяжелее — 69,9 кг.

В общей сложности Цзю на профессиональном ринге провёл 23 боя, в каждом из которых побеждал (17 побед были одержаны нокаутом). На счету американского спортсмена 24 поединка, в которых им было добыто 22 победы (16 — нокаутом). Ещё два раза боксёр из США потерпел поражение.

Напомним, «Чемпионат» будет освещать основные события поединка между Тимофеем и Брайаном.