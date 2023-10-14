Биспинг: если Волкановски снова проиграет Махачеву, он не получит ещё шанс в лёгком весе

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг рассказал, в чём заключается главный риск австралийца Александра Волкановски, который на коротком уведомлении согласился на поединок с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 294.

«Опасность для Волкановски заключается в том, что он проиграл первый бой, и Ислам выглядит бесспорным фаворитом. А ещё у Алекса всего пара недель на подготовку к бою.

Конечно, Волкановски — настоящий профессионал и спортсмен, он всегда тренируется, он очень серьёзно относится к своей работе. Но две недели до боя — это далеко не идеальный вариант. И настоящий риск для Алекса в том, что если он проиграет Махачеву второй раз подряд, он вряд ли ещё раз получит шанс в лёгком весе. Ставки слишком высокие», — рассказал Биспинг в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.