Алексей Тищенко оценил желание Тимофея Цзю в 2024 году подняться в средний вес

Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко рассказал о желании австралийца с русскими корнями Тимофея Цзю подняться в средний вес.

«Всё зависит от его данных. Если ему очень сложно выдерживать эту весовую категорию, то нет смысла дальше себя сдерживать. Это очень сложно физически и эмоционально. Если он чувствует, что пора, то нужно. Потому что сам организм говорит, что ты не сможешь показать тот максимум, который был раньше. Ты борешься с организмом, а не с соперником. [То есть] у тебя не один соперник, а два», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в Сиднее (Австралия) 15 октября пройдёт титульный бой Цзю с американцем Брайаном Мендосой, на кону будет титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC.