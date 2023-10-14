Алексей Тищенко поделился мнением о возможном бое Тима Цзю и Теренса Кроуфорда

Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко поделился мнением о возможном бое австралийца с русскими корнями Тимофея Цзю с американцем Теренсом Кроуфордом.

«Насчёт реальности этого боя сложно говорить. Но посмотреть его было бы интересно. Не думаю, что это был бы лёгкий поединок для Тимофея. Это большой вызов для любого боксёра. Мне очень нравится стиль и манера ведения боя Кроуфорда. Сомневаюсь, что у Тимофея получится его победить. Но настрой драться с лучшими – хорошая черта любого боксёра», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в Сиднее (Австралия) 15 октября пройдёт титульный бой Цзю с американцем Брайаном Мендосой, на кону будет титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC.