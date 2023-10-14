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Тим Цзю заявил, что не чувствует себя настоящим чемпионом мира

Тим Цзю заявил, что не чувствует себя настоящим чемпионом мира
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Австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю рассказал о своём отношении к статусу чемпиона мира.

«Чувствую ли я себя настоящим чемпионом? Нет. Я уже говорил это раньше, я буду доволен только тогда, когда выиграю у лучшего представителя дивизиона», — приводит слова Цзю fighthype.com.

Напомним, в марте нынешнего года Тим завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, победив техническим нокаутом в девятом раунде американца Тони Харрисона. Таким образом, Цзю стал обязательным претендентом для Джермелла Чарло, однако американец отказался от защиты, после чего Тим был повышен до статуса полноценного чемпиона.

15 октября в Бродбиче (Австралия) состоится поединок между Тимом Цзю и американцем Брайаном Мендосой. На кону будет титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC.

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