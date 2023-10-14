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«Должен разобраться». Эдуард Кравцов высказался о титульном поединке Тимофея Цзю

«Должен разобраться». Эдуард Кравцов высказался о титульном поединке Тимофея Цзю
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Глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов высказался о предстоящем бое за звание чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю (23-0, 17 KO) и американцем Брайаном Мендосой (22-2, 16 KO), который состоится 15 октября в Австралии.

«Что касается прогнозов, то Тимофей в принципе должен разобраться. Проблемы в боксе могут возникнуть всегда, но считаю, что объективно он сильнее Мендосы, и по большому счёту созданы все условия, чтобы Тимофей стал чемпионом», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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