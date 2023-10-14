Цзю — Мендоса: прямой эфир боя начнётся примерно в 7:00 мск

15 октября в Бродбиче (Австралия) состоится вечер бокса, в главном поединке которого чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (23-0, 17 KO) проведёт первую защиту титула против американца Брайана Мендосы (22-2, 16 KO).

Тиму Цзю 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в августе 2020-го одержал первую знаковую победу, досрочно остановив в восьмом раунде бывшего чемпиона мира и соотечественника Джеффа Хорна.

В марте 2023 года Цзю завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, победив техническим нокаутом в девятом раунде американца Тони Харрисона, и стал обязательным претендентом для Джермелла Чарло, однако американец отказался от защиты, после чего Тим был повышен до статуса полноценного чемпиона.

Официальной трансляции поединка на территории России не состоится, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Главный бой вечера начнётся приблизительно в 7:00 мск.